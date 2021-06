Junto a Kicillof, Sujarchuk presentó la ampliación de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín

“Volver a Escobar siempre es una alegría enorme porque ni la distancia social ni los barbijos pueden ocultar el afecto y la confianza que nos tenemos. Hoy seguimos ampliando un sistema de salud que estaba destruido cuando asumimos nuestra gestión en la Provincia, y que en medio de la pandemia reforzamos para que los y las bonaerenses puedan pedir ayuda sin tener como respuesta la indiferencia. Somos un Estado presente, solidario, que cuida, acompaña, protege y lo seguirá haciendo. Quiero agradecer al presidente Alberto Fernández, a todos los intendentes bonaereneses por el trabajo conjunto, y en especial a Ariel por su admirable generosidad y su envidiable capacidad para darle lo mejor a su distrito y a la Provincia. No aflojemos, cada vez falta menos para que con las vacunas recuperemos nuestra verdadera libertad”, sostuvo Kicillof.

“Hace 5 años, cuando asumí como intendente, no había en el partido de Escobar ni una cama de internación municipal. En el primer mandato logramos generar 118, el año pasado pasamos a 200 y ahora tenemos 281, por lo que no habrá ni un solo paciente sin la atención que se merece en medio de esta dramática pandemia. Esta ampliación cuenta con el inventario de las solidaridades, porque la provincia de Buenos Aires nos ha dado buena parte del equipamiento, con un financiamiento de 50 millones de pesos que fue clave para que podamos hacer esta obra en menos de 90 días y en medio de la segunda ola del coronavirus. Por eso agradezco a Alberto Fernández y a Axel Kicillof su compromiso para gestionar las vacunas, fortalecer el sistema de salud y cuidar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas”, expresó Sujarchuk.