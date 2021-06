Comenzaron las clases presenciales en las escuelas municipales de Vicente López

Durante la visita, el intendente Macri dijo: “Estamos en una situación que genera mezcla de sensaciones, alegría porque nuestro sistema educativo retornó a la presencialidad, y por otro lado con preocupación, porque en el interior de la Provincia no han vuelto las clases. La situación de las escuelas provinciales en nuestro distrito ha sido dispar, esperamos que vaya subiendo el ritmo de apertura”.

Por otra parte, gran porcentaje de escuelas privadas comenzaron su escolaridad, y se va ampliando de manera gradual, y al momento más de la mitad de las escuelas provinciales no abrieron sus puertas.