El rol en el HCD será “el de acompañar”, mientras el oficialismo local siga formando parte de Cambiemos, mientras consideró que “Jaime Méndez es uno de los mejores intendentes de la provincia, y está haciendo una muy buena gestión de gobierno, por lo tanto no vamos a desviar con la discusión política, la realidad”.

En la provincia, Cristian Leguizamón vislumbra un clima de incertidumbre “por la aparición de varias líneas, como la de Diego Santilli, y la de Jorge Macri”, no obstante, “quien nos guía en nuestro camino es Cristian Ritondo, para mí, uno de los mejores ministros que tuvo María Eugenia Vidal en sus cuatro años de gestión”.

Desde el espacio que conforman, dijo, están “saliendo a la calle a conversar con los vecinos, comunicando nuestro objetivo de participar en estas elecciones”, e internamente, se abocan al armado con la UCR y la Coalición Cívica. “Ya sabemos lo que es el joaquinismo, es el tercer partido por el que pasa, y no podemos esperar 24 horas antes para saber si conformamos un frente con él”, dada la continua especulación que hace el ex intendente en cuanto al lugar que ocupará en el cuarto oscuro la lista que arma con sectores del peronismo disidente.

“Estamos planificando nuestra estrategia y dialogando con todos los sectores que integran la coalición Juntos por el Cambio”, dijo el joven, y advirtió: “seguir esperándolo a Joaquín -de la Torre-, no es nuestra prioridad”.

“El Pro de San Miguel, de la mano de Cristian Ritondo, está decidido a ser protagonista”, sostuvo el referente, alineado a Diego Traian, ex jefe de la agencia local del PAMI. Leguizamón asegura que el partido tendrá representación en las legislativas de este año en San Miguel, “y si tiene que haber internas, las habrá, porque para eso son las PASO”.

Leguizamón: “Seguir esperando a Joaquín, no es prioridad” del Pro en San Miguel