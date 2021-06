Cirugía plástica: Más allá de la estética

“La cirugía plástica no sólo abarca la cirugía estética, sino también los procedimientos reparadores, reconstructivos, procedimientos de oncología cutánea, curaciones de heridas crónicas y complejas e intervenciones en quemaduras, tanto en la etapa aguda como en la reconstruccion de las secuelas”, explica la doctora. De modo que su práctica está pensada para atender pacientes con una amplia gama de necesidades, desde la extracción de una lesión sospechosa hasta la curación de una quemadura.

Usualmente la asociamos con modificaciones estéticas en nuestro cuerpo para mejorar la imagen. Sin embargo, la cirugía plástica tiene grandes aplicaciones que no conocemos. La doctora Julieta Pirri, cirujana plástica del Sanatorio Modelo de Caseros, nos cuenta sobre su práctica y la importancia de la consulta.