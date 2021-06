Narco de San Martín tenía bunker en una “casita del árbol” de Moreno

Tras largas investigaciones, fuerzas de seguridad dieron esta semana con un centro de operaciones del narcotráfico en Paso del Rey. Puntualmente en la finca ubicada en Zapiola al 1036, donde se halló un escondite disimulado en una “casita del árbol”, en la que no se encontraron drogas ni armas, pero se secuestró documentación de diversas sociedades del clan Pacheco, algunas radicadas en Uruguay.

This site is protected by wp-copyrightpro.com