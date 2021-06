Otermín mantuvo una reunión con jóvenes industriales de la provincia de Buenos Aires

El dirigente y ex ministro del.

“La producción bonaerense representa más del 30 por ciento de la economía nacional. No existe otra alternativa para una provincia que alberga a 17 millones de habitantes que tener un sector industrial pujante, diversificado, extendido y con más jóvenes trabajando y tomando decisiones”, añadió en tanto el titular de la Cámara baja bonaerense.