Tras un incendio, Bimbo cerrará su planta de San Fernando y trescientas personas quedarán sin trabajo

Bimbo, en principio, no seguirá con su línea de productos congelados aunque sí seguirá participando de sus otros segmentos de negocios, Panificados y Dulces.

“Tienen otras 4 plantas. Si bien no pueden reubicar a todos, seguramente si tienen buena voluntad pueden hacerlo con algunos trabajadores. Si bien la planta de San Fernando hacía solamente congelados, hay mucha gente que podría trabajar en otras plantas”, señalaron.

Agregaron que el próximo viernes, en la puerta de la fábrica, se llevará a cabo una asamblea en la que definirán los pasos a seguir. La posibilidad de pedir la puesta en marcha del establecimiento productivo es virtualmente imposible, ya que debe ser reconstruido. No obstante, desde el sindicato se habla de la posibilidad de pedir una indemnización mayor, dado el contexto de recesión en la pandemia, o bien de pelear porque la empresa reubique a algunos de los despedidos.

La información fue brindada en una improvisada reunión organizada en el estacionamiento de la planta quemada, que no tuvo cambios desde el incendio. “No tocaron ni los escombros, eso hacía pensar un final de este tipo. Fue un momento muy duro, la gente recibió la noticia de que se queda sin trabajo en el peor momento, en medio de la pandemia”, explicaron las fuentes. Desde que se produjo el incendio y la planta quedó inactiva, admitieron, Bimbo cumplió con todas las obligaciones salariales.

La empresa Bimbo cerró definitivamente su planta de San Fernando que había sufrido un grave incendio el 9 de mayo pasado, en la cual se desempeñaban 300 operarios a los que ofreció la indemnización del 100 por ciento de lo que dispone la legislación. El establecimiento, que elaboraba productos congelados, no había recibido ninguna tarea de reconstrucción desde el siniestro.

