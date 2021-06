Taty Almeida junto a la Mesa Peronista de Tres de Febrero

Luego habló sobre la militancia de su hijo y la comparó con la militancia actual. “Alejandro era un militante político, como los 30 mil, porque aunque no lo crean, hasta hoy en día, hay gente que dice ‘por algo será que se lo llevaron’, y nosotras decimos con mucho orgullo que seguro que por algo, no por estúpidos ni por perejiles, eran militantes políticos”, subrayó.

Cuando la referente del máximo organismo de Derechos Humanos tomó la posta, no dudó en explicar el contexto que vivió durante el gobierno de “Isabelita”: “Yo fui criada en una familia de ‘gorilas?; conocía socialmente a todos aquellos que, después me enteré, eran los genocidas. Siempre sostuvieron que eran los peronistas quienes desaparecían gente.”

Al respecto, Alonso expresó: “Pertenezco una generación que confrontó contra una dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976. La más trágica social e institucional, ahí estaba Taty junto a otras madres, y no es casualidad que hablemos un día como hoy. Fue un 14 de junio del 2005 que el presidente Nestor Kirchner decretaba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.