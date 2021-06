Juan Andreotti se reunió con directores de primarias y les entregó una computadora a escuelas públicas y privadas

David Luzzi, en tanto, comentó: “Para nosotros es importante poder tener un espacio compartido con directivos, maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de San Fernando. El acompañamiento del Estado municipal en esta etapa tan particular que nos toca vivir es muy grande, el Municipio siempre está colaborando con las escuelas provinciales. Y tener el acercamiento del Intendente con un elemento clave en tiempos de virtualidad con la llegada de dispositivos electrónicos y de comunicación a cada una de las instituciones educativas, es fundamental”.

Por su parte, Eva Andreotti sostuvo: “El intendente Juan Andreotti ha entregado 60 computadoras pensando en este contexto, que sirven de ayuda a cada colegio para poder tener una mejor conectividad. También se entregaron diplomas y medallas en conmemoración al Día de la Bandera, una fecha muy especial para los niños de cuarto grado que realizan su promesa de lealtad. En este contexto no podemos hacer los actos que estábamos acostumbrados, pero seguimos estando cerca desde el Municipio con todos los colegios del distrito a través de un video que vamos a preparar en conjunto con cada establecimiento educativo”.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, compartió un encuentro con directivos de 5 establecimientos educativos públicos y 5 privados en representación de todas las instituciones, que dialogaron sobre sus experiencias durante la pandemia y la vuelta a la presencialidad. El Municipio les entregó a los 60 colegios primarios computadoras “All in one” y diplomas y medallas correspondientes a la promesa de lealtad a la bandera argentina que realizarán los alumnos y alumnas de cuarto grado.