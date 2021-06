¿Cómo fue la vuelta a clases presenciales en San Isidro?

Otro aspecto preventivo serán los testeos frecuentes a equipos docentes y no docentes.

“Es fundamental que los chicos estén en la escuela. Es una cuestión de salud mental y algo clave para la vida social y la educación de estos niños. Durante la pandemia luchamos para mantener la presencialidad en las aulas, porque los chicos no se contagian en las escuelas si se cumplen los protocolos, pero no dependía de nosotros. Hoy es un día de mucha alegría en este regreso semipresencial a la vida escolar”, celebró el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, tras supervisar protocolos y saludar a la comunidad educativa en esta vuelta tan esperada.

La vuelta a clases presenciales envolvió de alegría cada escuela del partido de San Isidro, y la Escuela Municipal Malvinas Argentinas de Beccar no fue la excepción. Alumnos y alumnas se reencontraron con sus docentes bajo estrictos protocolos sanitarios para empezar a escribir una nueva historia cada vez más cerca de la normalidad.