Sujarchuk recibió a autoridades del Ministerio de Desarrollo Social nacional en el partido de Escobar

“Quiero agradecerle su presencia a Erika Roffler, al equipo que vino en representación del ministro Daniel Arroyo, y en definitiva al presidente Alberto Fernández y al gobierno nacional, que con esta política pública nos acompaña en la transformación del partido de Escobar, apoyando a los sectores vulnerables y a toda la comunidad. Estas actividades tienen varios componentes, por un lado, el financiamiento del Estado a través del Ministerio de Desarrollo, y por otro, la participación de los integrantes del programa Potenciar Trabajo que conforman la mano de obra pero que además se capacitan no solamente en función de su tarea específica sino para potenciar, justamente, el trabajo de todas y todos los vecinos de Escobar. Esta recorrida sirvió para supervisar todo lo realizado y seguir planificando lo mucho que tenemos por delante”, afirmó Sujarchuk.