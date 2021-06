“Le pido al intendente que rinda cuentas”, reclama “Pupi” Durand

La edil del Frente Renovador – Frente de Todos exigió que el jefe comunal de San Isidro envíe cuanto antes la rendición al Concejo Deliberante, para que “podamos cumplir con una de nuestras funciones principales, controlar el uso de los recursos”.

“Mientras todos los distritos de la provincia de Buenos Aires votaron en abril y mayo las rendiciones de cuentas de sus municipios, el intendente Gustavo Posse hasta ahora no cumplió con su obligación de informar a los vecinos a través del Concejo Deliberante sobre cómo y en qué gastó nuestros recursos en 2020, por el contrario envió una nota el 31 de marzo considerándose “dispensado” de su obligación tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Tribunal de Cuentas, utilizando una prórroga que el Tribunal había establecido para su uso interno, mientras que el intendente la usó para eludir el control del Concejo”, señaló la concejala “Pupi” Durand.

Cabe señalar que es el tercer año consecutivo en que la rendición de cuentas de San Isidro presenta algún tipo de irregularidad, y que el jefe comunal sigue sin lograr revertir la minoría legislativa en el Concejo Deliberante.

“Por eso hace varias semanas presenté una comunicación en el Concejo, una nota al presidente del Legislativo, y una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, y junto a concejales de la oposición convocamos a sesión extraordinaria para que el intendente envíe cuanto antes la rendición al Concejo Deliberante y podamos cumplir con una de nuestras funciones principales, controlar el uso de los recursos en nombre de todos los vecinos y vecinas sanisidrenses a quienes debemos representar”, agregó la legisladora.

Si los jefes comunales no envían la rendición de cuentas, o la envían y no se trata, los Concejos Deliberantes no pueden ejercer el control político de la gestión. “Le pido al intendente Gustavo Posse que cuanto antes rinda cuentas de su gestión, especialmente en el marco de una pandemia, donde más que nunca la transparencia debe estar al servicio de los vecinos y vecinas”, concluyó “Pupi” Durand.