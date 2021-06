Prisión perpetua para el asesino del plomero Pablo Retamar

Los investigadores establecieron que Olivera se había hospedado en la casa de unos familiares en Moreno para no ser encontrado, pero luego de ser localizado, y con el aval judicial, se montó el operativo mediante el cual pudieron detenerlo.

Nora aseguró que ella y sus hijos estaban en la cocina pero no se percataron del asalto hasta que escucharon la detonación de un arma de fuego que los alarmó.

“Nos sentimos contentos porque después de tanta lucha y de casi 3 años haciendo marchas logramos el objetivo. Estamos conformes a pesar de que no lo recuperamos, el dolor sigue porque el daño a la familia está hecho, pero es un alivio”, dijo a Télam Nora Acosta, esposa de la víctima, constituida en la causa como particular damnificada.