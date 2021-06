En un encuentro virtual, Tigre y el COMIREC repasaron los proyectos para el saneamiento de la cuenca del río Reconquista

La cuenca hidrográfica del río Reconquista abarca aproximadamente 175 mil hectáreas y atraviesa 18 municipios, San Miguel, Hurlingham, Ituzaingó, San Isidro, Moreno, General Rodríguez, Morón, General San Martin, Merlo, Tres de Febrero, General las Heras, Tigre, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Luján, Vicente López, San Fernando.

