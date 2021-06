El Municipio de Tigre conmemoró el 39 aniversario del Día de la Máxima Resistencia en Malvinas

Junto a la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, el Escuadrón Fénix y la Unión de Ex Combatientes del distrito, la Comuna realizó un acto adaptado al contexto por la pandemia. Honró a caídos, veteranos y civiles que participaron del hecho que marcó el final de la Guerra de Malvinas.

El Municipio de Tigre conmemoró el 39 aniversario del Día de la Máxima Resistencia con un cálido homenaje, adaptado al contexto por la pandemia, junto con la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur y el Escuadrón Fénix, en Paseo Victorica. En el encuentro, que se realiza desde hace más de 10 años en el distrito, se honró a los caídos, veteranos y civiles que participaron del hecho que marcó el final de la guerra de Malvinas.

“Vivimos una ceremonia especial, pero no menos importante más allá de la pandemia. Es importante destacar el apoyo del intendente Julio Zamora a esta causa y el recuerdo sistemático y permanente con la colaboración del Municipio siempre presente. Además hay que recordar ese coraje que tuvieron que tener nuestros soldados, más aún hablando de una época donde el servicio militar se cumplía a partir de los 18 años. Hoy alguien ve un veterano y encuentra a un hombre de 54 a 58 años, pero que cuando le tocó vivir esa época tenía tan solo 18, y eso vale la pena recordarlo y que quede claro”, destacó el concejal Daniel Gambino, quien estuvo acompañado por el edil local, Javier Parbst.

Cada 14 de junio se conmemora el final del conflicto armado con el Reino Unido, por la recuperación de las islas. Además, se reivindica el pedido de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur y se recuerda una de las gestas más icónicas de la historia patria.

Por su parte, el presidente de la Unión de Ex Combatientes de Tigre, Roberto Luis Díaz, expresó: “Faltando tan poco para el 40 aniversario del combate, realizamos este pequeño acto y nos sentimos muy comprometidos con la reivindicación de la soberanía sobre nuestras islas. En la Unión de Excombatientes estamos programando todo para las celebraciones del próximo año, que esperamos puedan realizarse como lo hemos hecho años anteriores previos a la pandemia. El Municipio ha colaborado mucho con los veteranos de guerra de Tigre, y siempre hemos estado espalda con espalda”.

Durante el encuentro, las autoridades presentes compartieron palabras alusivas a la especial fecha. Además se hizo un minuto de silencio en memoria de los caídos en batalla y fallecidos post guerra. Por restricciones de acuerdo al contexto por el coronavirus, en esta ocasión no se arrojaron las 649 flores con los nombres de cada uno de los caídos en el conflicto, sino solo una rosa en nombre de esos 649 héroes y otra rosa, número 650, con un crespón por todos los que fallecieron post Malvinas.

El presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, Ernesto Fernández Maguer, dijo: “Iniciamos a partir de hoy el camino a los 40 años. La soberanía sobre nuestras islas está en el artículo 1 del anexo de nuestra Constitución, así que es imprescriptible y se va a seguir manteniendo. El hecho de que se haga esta ceremonia es un combate para que la ciudadanía no olvide Malvinas, para que cada vez se hable y luche más en los foros internacionales, en los colegios, municipios y en las asociaciones de veteranos, y próximamente volvamos a tener nuestra bandera en las islas”.

El acto culminó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y la exclamación en voz alta de “Viva la patria” por parte de todos los presentes. De esa manera, se rindió homenaje a oficiales, sub-oficiales, conscriptos y civiles que dieron todo de sí en defensa de la patria, a los que heroicamente cayeron en combate y a quienes lucharon sacrificada y abnegadamente hasta ver agotadas todas las posibilidades de resistencia en la guerra del Atlántico Sur, y que hoy ostentan el honroso título de “veteranos de guerra”.

“Es un día muy importante y a la vez muy triste porque se conmemora el último día de la guerra, un momento donde se cerró un ciclo tras 74 días con un amargo final porque no era lo que nosotros queríamos. Sin embargo, lo más importante es no olvidar a nuestros hombres, los 649 que están en Malvinas y los casi 500 que se suicidaron post guerra. El intendente Julio Zamora tuvo la amabilidad de dejarnos reunir porque en 39 años solo no pudimos hacerlo el año pasado debido a la pandemia; y en esta oportunidad lo pudimos llevar adelante con una pequeña representación para rendir el justo homenaje a los fallecidos”, señaló el secretario de la institución del Escuadrón Fénix de Aviación Civil y veterano de guerra, Carlos Rodríguez.