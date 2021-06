Malvinas Argentinas dispone nuevas medidas de alivio fiscal para sectores afectados por la pandemia del coronavirus

Exención de tributos: Las instituciones educativas y salones de fiestas del distrito no abonarán, durante el presente ejercicio fiscal, el tributo de Seguridad e Higiene. El valor de la exención asciende al 100% de la obligación tributaria. También se dispone la exención en un 100% del tributo de Seguridad e Higiene para todos los comercios cuya obligación de pago del tributo es mensual y se encuentren al día con los pagos de enero, febrero y marzo 2021. El valor de la exención asciende al 100% de la obligación tributaria para los meses de julio y agosto 2021.

This site is protected by wp-copyrightpro.com