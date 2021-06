Día Internacional del Donante: Jornada de donación en el Centro Cultural Ituzaingó

Gabriela Peirano, presidenta de la Fundación El Ejército de Alejito, señaló: “Más de 40 donantes se acercaron el día de hoy. Bajó bastante la donación debido a la pandemia, pero lo que lo no ha bajado fue la acción de los promotores de sangre, y la comunidad sigue con la predisposición a donar. La solidaridad nace, nace de uno, y está siempre presente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com