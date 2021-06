Colectivero se defendió de delincuentes a palazos en Merlo

No es la primera vez que un colectivero de esta empresa es asaltado en la zona. Dos años atrás Alejandro Marincov, trabajador de la línea 500, fue baleado en la pierna al ser asaltado por un delincuente que subió a la unidad en cercanías de la estación Libertad del ferrocarril Belgrano Sur.

