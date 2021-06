Ituzaingó superó las 60 mil dosis aplicadas de vacunas contra el coronavirus

Los vecinos y las vecinas que todavía no se hayan inscripto para recibir su vacuna, pueden hacerlo ingresando al siguiente link vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación Vacunate PBA. Allí también podrán consultar el estado de su turno y modificar los datos de su inscripción.

En Ituzaingó ya se están vacunando las personas mayores de 50 años sin comorbilidades y mayores de 18 años con comorbilidades. Es importante recordar que los mayores de 60 años, con o sin comorbilidades, pueden aplicarse la primera dosis de la vacuna sin necesidad de un turno previo. Los mismos podrán concurrir al vacunatorio más cercano, presentando documento que acredite domicilio en la provincia de Buenos Aires. En caso de no estar registrados en la web, se realizará el ingreso de datos en el momento, acreditando identidad, y se los citará al día siguiente para poder ser vacunados/as.