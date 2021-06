Dos motochorros detenidos en San Miguel gracias al programa “Ojos en alerta”

“Ojos en alerta” es un programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con el COM a través de WhatsApp, para alertar de forma inmediata hechos delictivos o accidentes, con la posibilidad de utilizar distintos recursos como fotos, videos, mensajes de texto, audios y ubicación. Para acceder a esta herramienta, hay que hacer una capacitación virtual que se anuncia todas las semanas en las redes sociales del Municipio.

Los delincuentes fueron trasladados al Hospital Larcade y, luego de constatar que no se encontraban con lesiones graves, finalmente quedaron detenidos en la comisaría tercera de San Miguel y a disposición de la Justicia.