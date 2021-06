El partido de Escobar superó las 61 mil personas vacunadas contra el coronavirus

El ex intendente de Pilar, Nicolás.

Cabe destacar que los turnos solo se asignan de manera digital y no en los puntos de vacunación. Quienes no puedan realizar esta operación y/o requieran ayuda para anotarse, pueden acercarse a los centros de salud, polideportivos municipales, Unidades de Gestión Comunitaria o a la dependencia gubernamental más cercana a su domicilio, y serán asistidos en el proceso de inscripción.