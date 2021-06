El intendente de José C. Paz,.

Durante la investigación, se determinó que la patente del auto no coincide con la de un Renault Sandero, con lo cual se presume que podría ser robado.

Inmediatamente, le solicitaron al conductor que se detuviera pero este aceleró la marcha y embistió a uno de los agentes de tránsito, el cual decidió saltar sobre el capot para no ser arrollado. Tras arrastrar durante varios metros al oficial, el auto aminoró la marcha y le permitió saltar.

Cuatro agentes de tránsito de José C. Paz se encontraban realizando un operativo la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Presidente Perón, cuando detectaron que un vehículo Renault Sandero había cometido una infracción al pasar un semáforo en rojo.

José C. Paz: Arrastró con el auto a un agente de tránsito y escapó

