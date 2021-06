Malena Galmarini inauguró el aliviador cloacal Roca, que beneficiará a 20 mil vecinos y vecinas de Vicente López

En tanto, Botello expresó: “Estoy muy contento con esta obra que hemos esperado mucho tiempo. Hubo un primer intento y este es un segundo intento extremadamente exitoso que soluciona un montón de problemas que teníamos y en definitiva los beneficiados son los vecinos. Pudimos coordinar con AySA y con el contratista y a pesar de la complejidad de la obra no tuvimos ningún problema”.

La obra fue reactivada por la cantidad de desbordes cloacales y el crecimiento edilicio del partido. “Era sumamente importante cuidar la salud de los vecinos. Cuando hay desbordes además no solo se pone en riesgo la salud de los vecinos sino también se pone el riesgo el medio ambiente. Y esto tiene todo que ver con lo que hace AySA, salud, cuidado del medioambiente y hacer las obras con perspectiva de género”, agregó.