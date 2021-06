Cierran la base aérea de Morón por ataques vandálicos a aviones en despegue

Desde la Fuerza Aérea Argentina, informaron esta mañana por redes sociales que “ante los hechos de público conocimiento, acaecidos entre los dias viernes y sábado pasado en el aeródromo público de Morón, que afectaron la seguridad operacional del mismo, la FAA informa que no tiene ninguna responsabilidad sobre dicha seguridad”.

Según señaló Carlos Lupiañez, presidente de la Sociedad Argentina de Aviación al sitio especializado Aviación en Argentina , no es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza, e indicó que hace unos cuatro años hubo tomas ilegales en los espacios propios de la base aérea.