Murió por coronavirus el reconocido abogado de San Martín, Diego Diéguez Ontiveros

En los últimos tiempos se lo vio en los medios, por un lado, como asesor legal del ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa; y por el otro, como uno de los impulsores en el Congreso de la “Ley Tahiel”, que propone la creación de la figura de “Homicidio vial” para los casos en que haya víctimas fatales en picadas callejeras u otros hechos ocurridos en el tránsito.

This site is protected by wp-copyrightpro.com