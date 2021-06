Cristhyan Micucci: “Por acatar las órdenes de Nación y Provincia, hoy San Martín tiene negocios cerrados y fábricas quebradas”

El ex ministro de Gobierno bonaerense,.

Frente a un año electoral, el hombre del ivoskismo reconoce que en San Martín no hay un claro referente opositor reconocido por los vecinos, pero “si es firme que todos tenemos una misma visión para gobernar el distrito, con amplio criterio para lograr el bien común para la gente”. “Entendemos la problemática de la inseguridad, los basurales, los problemas económicos, y con distintos matices, todos estamos alineados en la misma situación”, opinó.

“No generación una promoción Pyme; no eximen tasas a los gastronómicos, a los comerciantes afectados, mientras acataron ordenes de Provincia y Nación y hoy vemos las consecuencias con negocios cerrados y fábricas quebradas”, expresó Micucci. “Estamos en medio de una crisis sanitaria, económica, social, psicológica y educativa”, agregó.

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó la Rendición de Cuentas, donde casi todos los ediles de JXC, excepto el radicalismo, votaron por la negativa. “El gran balance de los gastos del Municipio tiene memoria de uso descriptivo, por lo que le pedimos al Ejecutivo detalles de cada una de las compras realizadas, y el gobierno no lo hizo”, explicó el opositor, y resaltó que ningún concejal del oficialismo defendió la Rendición.