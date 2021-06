Otra de las causas es la llamada “Monterrey”, la cual tenía como objetivo la urbanización del barrio ubicado en Presidente Derqui. El plan tenía como objetivo brindarle cloacas y agua potable al lugar con un presupuesto de 145 millones de pesos, pero no todos los trabajos fueron concretados.

Desde la fiscalía apuntan a que, lejos de otorgarle el dinero a los vecinos, el Municipio desvió los fondos hacia empresas de gas o generadas por los mismos funcionarios. También afirman que el dinero tuvo otros detinos como programas nacionales y no llegó como debía a cada beneficiario.

Citan a indagatoria a Nicolás Ducoté y a ex funcionarios de Pilar por varios casos de corrupción