Casi linchan a un sujeto acusado de violar a su hijastra de 14 años y embarazarla

Llamativamente, el anuncio no lo hizo.

El detenido, del cual no ha trascendido nombre, quedó a disposición de la justicia en una causa en la que interviene la UFI 14.

Tras una denuncia de la madre de la menor, ex pareja de acusado, radicada en la comisaría de la Mujer y la Familia de San Martín, varios vecinos y familiares decidieron ajusticiar al depravado en una suerte de linchamiento que resultó desarticulado por efectivos policiales.