Malena Galmarini y Alberto Descalzo habilitaron una nueva red de agua potable para más de 18 mil vecinos

Finalmente, Galmarini expresó:“Lo importante es que el Estado esté presente y esta es la manera, llegando a la casa de cada vecina, de cada vecino. No venimos a inaugurar una canilla, como dicen algunos. Venimos a darle dignidad a nuestras vecinas y vecinos. Esto es hacer lo que hay que hacer: menos discursos, menos promesas y más obras”.

La obra consistió en la instalación de más de 43.800 metros de cañería, y fue incluida en el Plan de reactivación de obras impulsado por la gestión de Malena Galmarini. “Es una obra que demandó mucho esfuerzo porque había estado parada la obra principal hacía mucho tiempo y eso hace que las redes cuando no están habilitadas se vayan degradando, se vayan rompiendo. Así que hubo que hacer un trabajo de rehabilitación de aquella zona donde ya estaba la red, poner en marcha lo que todavía faltaba, nos demandó alrededor de 140 millones de pesos”, aclaró Galmarini.

Los vecinos recibieron con alegría la llegada de la tan esperada red de agua corriente al barrio. Por su parte, Ernesto agradeció el bienestar que esto genera: “Tengo 82 años, llegué en el año 64, esto era campo, el progreso que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos es fabuloso. El motor se prendía a las dos de la mañana mientras dormíamos, imaginate cómo molestaba, ahora nos liberamos y abrimos la canilla y tenemos agua a discreción”. Andrés, agregó: “Hace 70 años que vivo acá en el barrio y lo que han hecho últimamente es extraordinario. El agua es lo esencial, estoy sin palabras. Y también tenemos las cloacas, así que estamos completos, yo no puedo pedir más”.

Por su parte, Alberto Descalzó declaró: “Para nosotros es una alegría que esté Malena, que se hayan retomado las obras en AySA, tanto de agua como de cloacas, que tuvieron paradas durante cuatro años y lo que significó un gran atraso. Y esto además de salud, de mejor calidad de vida para las vecinas y los vecinos de Ituzaingó, significa crecimiento y desarrollo para el centro de Ituzaingó. Nosotros podemos hoy hacer edificaciones en alto que antes no lo podíamos hacer por la falta de agua y de cloacas. Y agregó: “Para nosotros es muy importante en este momento de pandemia y de contagios. Así que agradecidos de este trabajo que hacemos con AySA, y obviamente Malena, que es una persona que respetamos, queremos y vemos que tiene todo un potencial hacia adelante”.