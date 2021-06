Las cámaras de Tigre permitieron brindar asistencia inmediata en un accidente de tránsito

Allí, con el apoyo de personal de Tránsito y ambulancias, se logró asistir a las personas involucradas en el accidente, y no se lamentaron heridos de gravedad.

Operadores del centro de monitoreo del Municipio visualizaron el momento en el que colisionaron dos motociclistas contra un automóvil en la intersección de las avenidas Ubieto y Dardo Rocha. Los móviles del Centro de Operaciones Tigre, Tránsito y Sistema de Emergencias Tigre acudieron a tiempo y no se lamentaron heridos de gravedad.