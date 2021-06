“Ley de alquileres”: En julio debuta el índice de actualización, ¿cuál es su impacto?

También destacaron que el incremento del alquiler será un 15% inferior a la inflación. Asimismo, desde su web informan que la Defensoría registró 756 denuncias relacionadas con el acceso a la vivienda y el costo de los alquileres; mientras que el 37% de reclamos estuvo referido a desalojo, firmas de contratos en forma ilegal y aumentos al margen de la ley. En tal sentido recibieron quejas por aumentos de hasta el 150% en las renovaciones de contratos, y por el intento de propietarios de hacer contratos de 12 meses, y no de 36 como marca la legislación. En ese contexto se puede advertir, en comparación con el año pasado, que un alquiler cuesta entre un 60 y 70% más, dependiendo la ciudad y la zona.

Aunque la “Ley de alquileres” cumplió en parte con limitar los aumentos abusivos, queda en evidencia que la norma, por sí sola, no alcanza para brindar un paraguas protector a los actores más débiles dentro de este escenario. Al respecto, desde el Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indican que, según la variación del índice de precios al consumidor “la proyección del índice de aumento anual de alquileres confirma que la ley tuvo por sentido frenar el abuso y la arbitrariedad en los aumentos”.

Según cálculos del sector, la aplicación del ICL a partir de julio -cuando los contratos firmados en julio de 2020 cumplan los primeros 12 meses- podría traer aparejada una suba del valor de los alquileres no inferior al 35%, quizás cercana al 40%.