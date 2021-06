Larreta anunció que restricciones de circulación en AMBA vuelven a ser desde las cero horas

Además, todas las personas mayores de 60 años que todavía no se hayan vacunado, podrán darse la primera dosis sin sacar turno en cualquier centro de vacunación cercano a su domicilio.

“Desde mañana sábado, y de manera coordinada con la provincia de Buenos Aires, las actividades quedarán restringidas desde las 11 -en realidad 12- de la noche a las 6 de la mañana”, sostuvo en una conferencia el jefe de Gobierno porteño. “Bares y restaurante podrán abrir con mesas al aire libre hasta las 11 de la noche, igual que en la Provincia”, como también así comercios no esenciales, aclaró el alcalde.

Llamativamente, el anuncio no lo hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una conferencia de prensa que brindó esta tarde, y sí lo hizo el jefe de Gobierno de la Ciudad, quien además informó que bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta las 23 horas. Desde el gobierno bonaerense responden que aguardan los detalles del decreto presidencial.