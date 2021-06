El gobierno de Vicente López habilita comercios en solo un día y de manera online

Con este nuevo trámite se disminuyó la presencialidad, reduciendo de 8 a 1 vez las visitas al Palacio Municipal. Además, ya no es necesario presentar planos de obras certificados, ni plano de electromecánica. Tampoco deberán presentar certificado catastral, ni libre deuda.

Para realizar la habilitación simplificada, todos los comerciantes deberán acceder a la web de la Comuna e ingresar a “Habilitación de comercios e industrias”, allí deberán acceder con un usuario, y en caso de no contar con el mismo, darlo de alta.