Ghi y Magario recorrieron uno de los centros de vacunación en Morón

Al finalizar la recorrida, el jefe comunal resaltó que “el plan de vacunación en el distrito se desarrolla de manera incesante en virtud de lo que nos pide nuestro gobernador, lo que es el mandato del presidente y lo que es la expectativa de nuestro pueblo, inmunizar a la mayor cantidad de gente lo más velozmente que se pueda”. “Eso supone la articulación entre los tres niveles del Estado y un despliegue que no guarda antecedentes en la historia de la Provincia de Buenos Aires”, añadió.

El intendente, Lucas Ghi, junto a la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, recorrieron uno de los centros de vacunación del distrito, ubicado en el Polideportivo Gorki Grana – Predio Mansión Seré. Durante la jornada, también los acompañó el ex intendente y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella.