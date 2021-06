“Estamos recuperando una vez más la memoria colectiva para preservar los derechos sobre Malvinas”, expresó el presidente

En la ceremonia estuvieron presentes los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus; la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Carolina Vera; el senador nacional y ex canciller Jorge Taiana; el veterano de Malvinas, general Martín Balza; otras autoridades; legisladores y excombatientes.

El mandatario atribuyó a razones económicas o militares la ocupación de las Islas y aseveró que “alguien se instaló allí, usurpando tierras de Argentina y por lo tanto el reclamo debe ser permanente en la vida cotidiana de los argentinos porque estamos desmembrados”. “Hay una parte del territorio que ha quedado al costado y que ha usurpado alguien que no tiene derecho sobre ese territorio”, añadió.

El mandatario subrayó que Malvinas “es para todos nosotros un dolor enorme porque no la tenemos y sabemos que es parte de nuestro territorio”, y aseguró que “la diplomacia es la que debe llevarnos a recuperar esas tierras”.