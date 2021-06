Gustavo Posse busca fortalecer una lista para que todos puedan competir dentro de Juntos por el Cambio

“Queremos ser una alternativa que dé la posibilidad a la gente que tal vez no quiera votar a Juntos por el Cambio porque no les gusta las situaciones de odio y de grieta. Hay que dar una posibilidad de una lista integradora, desde la provincia de Buenos Aires, con candidatos bonaerenses que conocen los problemas y que tengan amor por la Provincia”, aseguró.

“Desde Protagonismo Radical siempre dijimos que tenía que haber PASO. Es una ley que tiene que ser aprovechada por los partidos políticos para que la gente no sea llevada a una encuesta obligatoria donde haya candidatos únicos. Deben participar de distintos sectores para poder elegir y que en la elección de noviembre tengamos la lista lo más fuerte posible para enfrentar al oficialismo”, dijo Posse.