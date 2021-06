La Municipalidad entregó más de veinte kits para proyectos del programa Escobar Emprende

“Entendemos que el trabajo es el principal organizador social y no hay acto de dignidad más grande que fortalecerlo con herramientas para que todos nuestros emprendedores y emprendedoras puedan producir. Se trata de un camino de empoderamiento colectivo, de unirnos unos a otros para salir adelante y en el partido de Escobar lo estamos haciendo con resultados realmente muy exitosos”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.

