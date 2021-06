Matan de un balazo a un hombre al que intentaron robarle la camioneta en Villa Ballester

El hombre añadió que aparentemente los “motochorros” venían de cometer “otro ilícito”, y señaló que “la Policía hace lo que puede, porque tiene que estar corriendo de un lado para el otro, porque no alcanzan los patrulleros”.

Claudio Rodríguez, su padre, se hizo presente esta tarde en el lugar de los hechos y dijo a Telenueve Central que “lamentablemente, sin robarle nada”, otra vez tienen “una víctima de la zona de Ballester”. “La camioneta no tiene ningún impacto, se que la señora -de Visona- había bajado para hacer una compra o ir a algún lado por acá, y él, esperándola, le aparecieron estos dos individuos”, relató.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 en la esquina de las calles General Paz y Libertad, en dicha localidad del partido de San Martín, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires, en donde la víctima, identificada como José Ángel Visona, de 69 años, se encontraba a bordo de su pick up Fiat Toro de color negro, mientras aguardaba que su esposa regresara de realizar unas compras.