San Fernando participó de la liberación de un centenar de aves rescatadas en el Pueblo Nueva Esperanza

Y Nicolás Barreto, del Departamento Educativo de Fundación Temaikén, expresó: “Particularmente, me involucro en esta liberación en el marco del Programa Delta, que tiene como uno de sus objetivos recuperar fauna y flora, colaborar con la biodiversidad de la zona del Delta, de los humedales, y por eso nos sumamos a la liberación”. “Tenemos un Centro de Recuperación de Especies, que trabajamos en colaboración con la Brigada de Control Ambiental, con Fauna de Nación y Provincia, y somos los hosts en caso que se necesite un lugar de recuperación. Tenemos las instalaciones apropiadas y el equipo formado para este tipo de tarea”, concluyó.

“No todas las aves se pueden tener en cautiverio. La mayoría de las especies autóctonas están protegidas por la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Para quienes quieran tener aves, está la posibilidad de comprarlas en criaderos debidamente habilitados, sin deteriorar la biodiversidad natural de cada ecoregión. Estos ejemplares fueron capturados de la naturaleza sin autorización. Y cada vez que eso sucede, probablemente mueran muchísimos más que no llegan a ser comercializados”, aclaró.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, quien participó de la actividad realizada en el Pueblo Nueva Esperanza junto al director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, explicó: “En la Semana del Medio Ambiente, y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Fundación Temaikén, liberamos aves autóctonas que fueron rescatadas del tráfico de fauna. Es una muy linda acción muy importante para el medio ambiente, de la que participaron vecinos de la isla y sus niños que abrieron las jaulas, dejándoles la enseñanza de cuidar la naturaleza y que los animales deben estar en su hábitat natural y no encerrados. Desde el equipo de EcoSanfer estamos muy contentos por lo realizado en conjunto”.