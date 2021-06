Ariel Sujarchuk firmó el convenio de adhesión al programa provincial “Comprá más cerca” junto a Augusto Costa

“En primer lugar agradezco al intendente de Escobar por recibirnos y sumarse junto a otros municipios a este programa, que viene a dar respuesta al problema de la inflación que hoy nos reduce el poder adquisitivo y nos impide adquirir en condiciones razonables lo que necesitamos. A pedido del gobernador, buscamos incorporar al comercio de proximidad, al autoservicio, al supermercado de barrio y al almacén, que en la Argentina representan el 70% de las ventas minoristas. Así, vamos a estar en los 135 municipios para brindar una canasta de productos básicos, donde el comerciante gana lo que corresponde y el consumidor paga lo que corresponde. Aquí no se trata de fundir a nadie, ni hacer que nadie pierda, sino más bien todo lo contrario”, expresó Costa.

“Quiero agradecer la presencia del ministro Costa y las políticas que despliega el gobernador Kicillof, que actualmente están vinculadas a dos luchas en simultáneo que están dando tanto el gobierno provincial, los gobiernos municipales y por supuesto el presidente Alberto Fernández: salud e inflación. Este programa tiene una propuesta inteligente, ágil y efectiva, donde se garantiza una canasta de más de 70 productos que van a estar congelados durante 180 días. Y no solamente se garantiza el precio al consumidor sino el de toda la cadena, por eso es un programa realmente muy bien hecho y una demostración concreta de que queremos cuidar el bolsillo de los argentinos”, afirmó Sujarchuk.