Jofré y de la Torre continúan con el armado de la “tercera vía” en la Provincia

El dirigente y ex ministro del.

“El futuro se construye con buena gente y con capacidad de gestión. Pero sobretodo con gente que ame y tenga pasión por su lugar de pertenencia”, escribió Jofré luego de la reunión que mantuvo con el ex intendente sanmiguelino.

El ex ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, recibió ayer al concejal de Tres de Febrero y armador provincial del espacio Tercera Posición, Martín Jofré, para seguir adelante con el armado partidario de una tercera opción política frente a las próximas elecciones.