Un Punto Seguro permitió asistir a una víctima de violencia de género en Carapachay

Su ex marido irrumpió violentamente en su casa, a pesar de la orden de exclusión del hogar y la restricción perimetral vigente que pesaba sobre él. Comenzó con gritos, continuó con amenazas y siguió con destrozos de todo lo que encontró a mano, para finalmente propinarle certeros golpes a quien fuera su pareja en el pasado y a la hija menor de edad que nació de esa relación.

