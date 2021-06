Malena Galmarini habilitó junto a Dulce y Gastón Granados una nueva red de agua potable en Ezeiza

El dirigente y ex ministro del.

Finalmente, la presidenta de AySA destacó los beneficios que trae la llegada de la red de agua potable a los barrios: “La posibilidad no sólo de cuidar la salud y el medioambiente, sino de mejorar su calidad de vida. También de que se levante un poco el barrio y el valor de tu propiedad. Esto es desarrollo de la economía local. El agua y el saneamiento también traen desarrollo industrial. Uno cuida el bolsillo de las y los argentinos de esta manera. Estoy muy contenta además de trabajar con un Municipio como Ezeiza con Alejandro, Dulce, Gastón y todo el equipo. Además nos hacen muchísimo más fácil el trabajo a nosotros”.