Impacta e indigna: Inconscientes corrieron picada por General Paz, chocaron y lo subieron a las redes

Todavía no hay noticias del imprudente conductor, que de milagro no fue el responsable de un accidente mucho mayor.

Quien masificó las imágenes fue Viviam Perrone, la fundadora de la asociación civil “Madres del dolor, quien dijo al respecto: “Esto fue sobre la General Paz, llegando a Donado. Es lo que hacen siempre, van de General Paz a Panamericana y terminan en Campana. Generalmente son los jueves y viernes por la noche. Pero no hay controles. No sería difícil encontrar al conductor. Sólo hay que querer hacerlo”.

“No nos hicimos mierda de pedo”, reflexionó el potencial asesino al volante. No obstante, eligieron subir el repudiable video a las redes sociales.