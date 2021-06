Casi una tragedia en Loma Hermosa: Se vino abajo el tendido eléctrico

En conjunto con la organización no.

Al margen de la impactante escena, que dejó atrapado entre el cableado a un camión recolector de residuos, afortunadamente no hubo daños personales que lamentar.

Ocurrió esta mañana en la calle Solis y Corrientes, del barrio Costa Esperanza, en la periferia de San Martín. Según testimonios vecinales, los postes de Edenor venían inclinados y esta mañana se vinieron abajo. Cayeron sobre casas, autos y un camión recolector de residuos. No hay heridos.