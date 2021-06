¿Demolieron la clásica disco SoulTrain de San Martín?

En conjunto con la organización no.

El edificio que ocupa la disco, sobre la calle Ramón Carrillo en San Martín, sigue intacto, aunque la crisis que afecta a la industria del ocio nocturno no le es ajena. La foto que se viralizó en redes corresponde a otro local bailable que se demolió en la Ciudad de Buenos Aires.

La fake news puede ser anecdótica, pero tocó el corazón de sanmartinenses y por qué no, vecinos de otras localidades que durante las décadas de los 80, 90 y 2000 hicieron de SoulTrain su lugar de encuentro con amigos, y hasta de conquistas que resultaron en parejas y hasta familias.