Por las nubes: La suba de los alquileres ya superó a la del salario

“Si la ley se modifica, los inquilinos volveremos a ser rehenes de los martilleros y propietarios abusivos”, alerta Pablo García, fundador de “Inquilinos de pie”. Esta posición es compartida por las demás asociaciones de inquilinos. Al respecto coinciden en señalar que a los corredores inmobiliarios no les conviene el plazo de tres años para un contrato de alquiler. “Sin esta cláusula podrían cobrar comisiones por renovaciones cada dos años. Con los propietarios sucede algo parecido, ya que ven reducido el margen de especulación y presión sobre quien alquila”, subraya Pablo García.