De manera virtual, Julio Zamora dio comienzo al programa municipal de becas “Tigre Educa”

Por su parte, Mauricio, becado en esta edición de “Tigre Educa”, dijo: “La ayuda económica me pareció excelente porque pude comprarme una computadora para estudiar. El voluntariado lo tomo como una experiencia y un aprendizaje. En estos momentos tan difíciles creo que todos necesitamos de todos”.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Renso Heredia, agradeció la convocatoria y dijo: “Este programa se consolidó en el Municipio de Tigre como una política que otorga ayuda a quienes estudian, pero también permite que la comunidad local reciba una contrapartida, que son las tareas de apoyo a entidades de la comunidad. En el año 2010, fui un participante más de esta iniciativa, y como vecino del distrito me sentí honrado por aportar mi granito de arena, como seguramente se sentirán los 300 nuevos becados”.