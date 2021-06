Juan Andreotti recibió a Érica “Pantera” Farías antes de viajar a Las Vegas, donde disputará el título mundial de boxeo

“Estuvimos charlando sobre todo lo que está pasando, y lo importante que es poder volver a la actividad, porque lo nacional se ha parado bastante por el tema del coronavirus. Yo me siento bendecida por tener la oportunidad de viajar al exterior y representar a Argentina llevando los colores de mi país como siempre lo hice a lo largo de mi carrera. Estoy más que agradecida con Juan Andreotti por haberme recibido con todos los protocolos correspondientes antes de viajar”, finalizó.

A su vez, Érica “Pantera” Farías dijo: “Hoy me recibió el intendente Juan Andreotti en el Palacio Municipal con buenas vibras, porque estoy a pasitos de viajar a Las Vegas para disputar el título mundial de la categoría Súper Pluma de nuevo arriba de un ring representando a Argentina y a San Fernando”.

“Además, lo destacable es que Érica será la primera mujer argentina en pelear en Las Vegas, y es más importante para nosotros, no sólo por la pelea o por el título, sino por ser una representante mujer, y que además de argentina sea sanfernandina nos llena de orgullo”, concluyó.