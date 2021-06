Zencich apoya la apertura de los salones de eventos

Es de destacar la asistencia del doctor Alejandro Sarubbi Benitez, autor del amparo que interpuso contra el Poder Ejecutivo nacional para que se declare inconstitucional el decreto 287/21 y les permita trabajar, luego de 14 meses sin actividad ni ingresos. Le reclaman a la administración de Axel Kicillof “medidas para poder reactivar el rubro, que no ha recibido ningún tipo de asistencia económica, además de haber sido sistemáticamente ignorados”, sentenció el abogado.

El concejal Zencich, aseguró que “los comercios minoristas son los más golpeados económicamente con estas restricciones, por eso presentamos dos proyectos de ordenanzas tendientes a brindar una ayuda económica que alcanzaría los 40 mil pesos -a comerciantes no esenciales como gastronómicos, gimnasios y salones de eventos- y la eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene.”